В Киевской области на территории сахарного завода прогремел взрыв

"Установленное, взрывное устройство было выкопано на поле во время уборки сахарной свеклы. Взрыв боеприпаса произошел от механического повреждения, когда работник завода повредил его лопатой", - сообщили правоохранители.

Пострадавшего 49-летнего мужчину с тяжелыми травмами направили в больницу. Однако, врачам спасти ему жизнь не удалось.

Также добавляется, что во время осмотра территории завода других взрывных устройств или их остатков, которые не сдетонировали, взрывотехники не обнаружили.

"С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты различной формы и размеров артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны", - отметили в пресс-службе.