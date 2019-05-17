У Київських школах планується впровадження французької моделі комплексної безпеки - КМДА

КИЇВ. 17 травня. УНН. У рамках реформування столичної галузі освіти Київ вивчає європейський досвід із організації безпеки. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у Парижі зустрівся з керівництвом Національної обсерваторії з питань безпеки та доступу до навчальних закладів (Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement) Жан Марі Шлере. Сторони обмінялися досвідом профілактики у сфері пожежної безпеки, фізичної безпеки та ліквідації наслідків екологічних і технічних надзвичайних пригод. Проце повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.