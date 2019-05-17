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7 марта, 13:58 • 98883 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123667 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111808 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137892 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

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В Киевских школах планируется внедрение французской модели комплексной безопасности - КГГА

В Киевских школах планируется внедрение французской модели комплексной безопасности - КГГА

Киев  •  УНН

 • 5998 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В рамках реформирования столичной области образования Киев изучает европейский опыт по организации безопасности. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в Париже встретился с руководством Национальной обсерватории по вопросам безопасности и доступа в учебные заведения (Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement) Жан Мари Шлере. Стороны обменялись опытом профилактики в сфере пожарной безопасности, физической безопасности и ликвидации последствий экологических и технических чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Как показал опыт, мы движемся правильным путем безопасности наших школ. Франция, а в частности Париж, уже имеют опыт организации мер безопасности, и в современной Европе именно французская модель считается одной из самых эффективных. И наша столица движется в том же направлении, активно занимается усилением безопасности детей в учебных заведениях города. Уже установлено тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения, в планах изменить ограждения учреждений и отрегулировать автомобильное движение возле школ ", - отметил Валентин Мондриевский.

Кроме непосредственной защиты школ, в учебных заведениях Парижа регулярно ведется контроль за состоянием зданий, а особое внимание уделяется электро- и пожаробезопасности. В то же время, организация безопасности предусматривает наблюдение за состоянием здоровья учащихся и контроль качества питания. И в этих направлениях столица Украины, как подтвердили французские коллеги, движется правильно.

Валентин Мондриевский считает, что за год уже можно будет представить системные изменения в школьном питании и организации безопасности образовательных учреждений, он пригласил французскую делегацию посетить Киев с визитом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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