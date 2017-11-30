У київських аеропортах очікують значне збільшення трафіку під час фіналу Ліги чемпіонів

"Наразі дуже важко спрогнозувати, на яких маршрутах буде збільшено інтенсивність руху. Це стане зрозуміло лише після проведення півфіналів та визначення команд, які вийдуть до фіналу Ліги чемпіонів. Ми не застраховані від змін, які можуть внести до розкладу руху літаків, наприклад, погодні умови, але за такої інтенсивності навіть кілька хвилин затримки є вагомими. Саме тому нам дуже важливо спрогнозувати і відпрацювати із Євроконтролем подібні ситуації. З метою ефективної координації роботи Украерорух планує відрядити до Євроконтролю фахівців підприємства з питань планування та організації потоків повітряного руху, — зазначив директор Украероруху Дмитро Бабейчук.

За попередніми оцінками експертів, у цей період інтенсивність руху в аеропортах Києва буде в декілька раз більше, ніж під час проведення Євро-2012.

Зокрема планується, що у день проведення фіналу, аеронавігаційне обслуговування диспетчерами Украероруху лише в аеропортах “Бориспіль” та “Київ” (Жуляни) буде надано більш як 450 рейсовим літакам та більш як 70 чартерам.

Як повідомляв УНН, фінал Ліги Чемпіонів УЄФА коштуватиме Києву 25 млн грн.