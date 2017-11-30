В киевских аэропортах ожидают значительное увеличение трафика во время финала Лиги чемпионов

"Сейчас очень трудно спрогнозировать, каким маршрутам будет увеличено интенсивность движения. Это станет ясно только после проведения полуфиналов и определения команд, которые выйдут в финал Лиги чемпионов. Мы не застрахованы от изменений, которые могут внести в расписание движения самолетов, например, погодные условия, но при такой интенсивности даже несколько минут задержки являются весомыми. Именно поэтому нам очень важно спрогнозировать и отработать с Евроконтролем подобные ситуации. С целью эффективной координации работы Украэрорух планирует отправить в Евроконтроль специалистов предприятия по вопросам планирования и организации потоков воздушного движения", - отметил директор Украэродвижения Дмитрий Бабейчук.

По предварительным оценкам экспертов, в этот период интенсивность движения в аэропортах Киева будет в несколько раз больше, чем во время проведения Евро-2012.

В частности, планируется, что в день проведения финала, аэронавигационное обслуживание диспетчерами только в аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) будет предоставлено более 450 рейсовым самолетам и более 70 чартерам.

Как сообщал УНН, финал Лиги Чемпионов УЕФА будет стоить Киеву 25 млн грн.