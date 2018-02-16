У Київраді хочуть піднімати прапор ОУН на деякі свята
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На деякі свята біля будівлі Київради та будівель райдержадміністрацій хочуть піднімати прапор ОУН. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
У п’ятницю 16 лютого на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати погодили проект рішення “Про використання революційного прапора ОУН на будівлях Київради та районних у місті Києві державних адміністрацій".
Зокрема, прапор ОУН планують піднімати у дні, пов’язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам’яті героїв. Зокрема, запропоновані такі дати:
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1 січня — День народження голови Проводу ОУН Степана Бандери;
22 січня — День Соборності України;
29 січня — День пам’яті Героїв Крут;
3 лютого — Створення ОУН;
20 лютого — День пам’яті Героїв Небесної Сотні;
5 березня — Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича;
14 березня — День українського добровольця;
Третя неділя травня — День пам’яті жертв політичних репресій;
23 травня — День Героїв;
14 червня — День народження полковника Армії УНР Євгена Коновальця;
30 червня — Проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича;
30 липня — Створення УВО;
14 жовтня — День захисника України, день створення УПА.
“Хочу зазначити, що цей перелік дат не є вичерпним. Тобто, революційний прапор ОУН також може бути вивішений і в інші дні. Також, відповідно до цього проекту рішення, Київрада рекомендуватиме керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно вд форм власності, вивішувати стяг ОУН у визначені дати”, — зазначив співавтор цього проекту рішення, депутат Київради Володимир Бохняк.
Зазначений документ також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
Нагадаємо, у Тернополі вирішили піднімати прапори ОУН-УПА на всі державні свята.