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10 марта, 17:10 • 85383 просмотра

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10 марта, 16:40 • 88080 просмотра

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10 марта, 15:15 • 109306 просмотра

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В Киевсовете хотят поднимать флаг ОУН на некоторые праздники

В Киевсовете хотят поднимать флаг ОУН на некоторые праздники

Киев  •  УНН

 • 9882 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. На некоторые праздники возле здания Киевсовета и зданий райгосадминистраций хотят поднимать флаг ОУН. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.

В пятницу 16 февраля на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения “Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в городе Киеве государственных администраций".

В частности, флаг ОУН планируют поднимать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:

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1 января — День рождения председателя провода ОУН Степана Бандеры;
22 января — День Соборности Украины;
29 января — День памяти Героев Крут;
3 февраля — Создание ОУН,
20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;
5 марта — Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
14 марта — День украинского добровольца;
Третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;
23 мая — День Героев;
14 июня — День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
30 июня — Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;
30 июля — Создание УВО;
14 октября — День защитника Украины, день создания УПА.

“Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН по определенным датам”, - отметил соавтор этого проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Указанный документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, в Тернополе решили поднимать флаги ОУН-УПА на все праздники.

Украинские Национальные Новости

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