В Киевсовете хотят поднимать флаг ОУН на некоторые праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На некоторые праздники возле здания Киевсовета и зданий райгосадминистраций хотят поднимать флаг ОУН. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.
В пятницу 16 февраля на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения “Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в городе Киеве государственных администраций".
В частности, флаг ОУН планируют поднимать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:
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1 января — День рождения председателя провода ОУН Степана Бандеры;
22 января — День Соборности Украины;
29 января — День памяти Героев Крут;
3 февраля — Создание ОУН,
20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;
5 марта — Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
14 марта — День украинского добровольца;
Третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;
23 мая — День Героев;
14 июня — День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
30 июня — Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;
30 июля — Создание УВО;
14 октября — День защитника Украины, день создания УПА.
“Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН по определенным датам”, - отметил соавтор этого проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.
Указанный документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Напомним, в Тернополе решили поднимать флаги ОУН-УПА на все праздники.