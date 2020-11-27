Депутати Київоблради ледь не побилися на засіданні лічильної комісії

Так, під час засідання лічильної комісії у Київській облраді сталася сутичка. Деякі члени лічильної комісії сперечалися щодо присутності невідомих людей у сесійній залі, інші вимагають проведення засідання фракцій перед початком роботи лічильної комісії.

Нагадаємо, за даними партії "Слуга народу", під час голосування за очільника Київської обласної ради кандидат на посаду від партії "За майбутнє" Ярослав Москаленко міг вдаватися до політичної корупції та скуповування голосів депутатів Київоблради.