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Депутати Київоблради ледь не побилися на засіданні лічильної комісії

Депутати Київоблради ледь не побилися на засіданні лічильної комісії

Київ • УНН

 • 12005 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Київській облраді під час засідання лічильної комісії сталася сутичка між учасниками засідання. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео, розміщене у Telegram-каналі "Верховна зрада".

Так, під час засідання лічильної комісії у Київській облраді сталася сутичка. Деякі члени лічильної комісії сперечалися щодо присутності невідомих людей у сесійній залі, інші вимагають проведення засідання фракцій перед початком роботи лічильної комісії.

Нагадаємо, за даними партії "Слуга народу", під час голосування за очільника Київської обласної ради кандидат на посаду від партії "За майбутнє" Ярослав Москаленко міг вдаватися до політичної корупції та скуповування голосів депутатів Київоблради.

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