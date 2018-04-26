У “Київміськбуді” розповіли про плани до кінця 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У 2018 році холдинговою компанією “Київміськбуд” заплановано до введення в експлуатацію близько 450 тисяч кв. м. Про це під час загальних зборів акціонерів повідомив президент компанії Ігор Кушнір, пише УНН.
Основну увагу у своєму звіті Ігор Кушнір приділив перспективним планам компанії. Він повідомив, що показник обсягу капіталовкладень у будівництво виріс на 845,7 млн грн, або на 33% порівняно з 2016 роком. Це пов’язано з розширенням компанією масштабів будівництва.
“Вже розпочато будівництво трьох великих комплексів — ЖК „Каховський“, ЖК „Медовий“, ЖК Mirax. На стадії будівництва зараз знаходяться 35 житлових будинків, 50 тисяч км.в нежитлових приміщень і 10 паркінгів на 2000 машиномісць”, — зазначив він.
Також, за словами президента “Київміськбуду”, у 2018 році заплановано до введення в експлуатацію близько 450 тисяч кв. м — це 12 житлових будинків, 9 паркінгів на 1049 машиномісць і 10 тисяч кв.м нежитлових приміщень. Вже сформована задільна програма і на 2019 рік, і ведуться роботи з підготовки планів на 2020 рік. Загальний будівельний заділ компанії становить 1,9 млн кв.м нерухомості на різних стадіях готовності.
Нагадаємо, холдингова компанія “Київміськбуд” провела чергові річні загальні збори акціонерів. Акціонери компанії визнали роботу правління та наглядової ради задовільною та погодили виплату дивідендів у розмірі 40% від суми чистого прибутку, одержаного товариством у 2017 році.