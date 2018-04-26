В "Киевгорстрое" рассказали о планах до конца 2018 года

Основное внимание в своем отчете Игорь Кушнир уделил перспективным планам компании. Он сообщил, что показатель объема капиталовложений в строительство вырос на 845,7 млн грн, или на 33% по сравнению с 2016 годом. Это связано с расширением компанией масштабов строительства.

“Уже начато строительство трех крупных комплексов — ЖК „Каховский“, ЖК „Медовый“, ЖК Mirax. На стадии строительства сейчас находятся 35 жилых домов, 50 тысяч км.в нежилых помещений и 10 паркингов на 2000 машиномест”, — отметил он.

Также, по словам президента “Киевгорстроя”, в 2018 году запланировано к вводу в эксплуатацию около 450 тысяч кв. м — это 12 жилых домов, 9 паркингов на 1049 машиномест и 10 тысяч кв.м нежилых помещений. Уже сформирована задельная программа и на 2019 год, и ведутся работы по подготовке планов на 2020 год. Общий строительный задел компании составляет 1,9 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.

Напомним, холдинговая компания “Киевгорстрой” провела очередное годовое общее собрание акционеров. Акционеры компании признали работу правления и наблюдательного совета удовлетворительной и согласовали выплату дивидендов в размере 40% от суммы чистой прибыли, полученной обществом в 2017 году.