У “Київміськбуді” повідомили, скільки житлових будинків планують ввести в експлуатацію у 2017 році

Ігор Кушнір повідомив, що згідно з пусковою програмою на 2017 рік заплановано введення в експлуатацію 20 житлових будинків та 8 паркінгів на 1931 машиномісце, та додав, що сформована задільна програма на 2018 рік і ведуться роботи з підготовки планів на 2019 рік.

“Якщо брати загальний будівельний заділ компанії, то зараз на різних стадіях готовності в роботі "Київміськбуду“ близько 1,4 млн квадратних метрів нерухомості. Це 55 проектів і по 8-ми з них ми почали роботу в цьому році. Таким чином на сьогодні в стадії будівництва знаходяться: 41 житловий будинок на 12 536 квартир, загальна площа яких становить понад 734 тис кв.м, з нежитловими приміщеннями площею понад 65 тис кв.м, 10 паркінгів на 2800 машиномісць”, — повідомив Ігор Кушнір та додав, що до кінця року планується розпочати роботу ще по 8-10 проектах.

Також голова правління компанії повідомив, що “Київміськбудом” спільно з “Кристалбанком” започатковано програму іпотечного кредитування “Від мрій - до дій” під рекордно низькі відсотки (від 5% річних) та програму “Винагорода за довіру”, в рамках якої інвестор може вкласти гроші в будівництво об’єктів компанії, з можливістю повернути їх через 180 днів із моменту здійснення проплати, із нарахованою винагородою.