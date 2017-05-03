В “Киевгорстрое” сообщили, сколько жилых домов планируют ввести в эксплуатацию в 2017 году

Игорь Кушнир сообщил, что, согласно пусковой программы на 2017 год, запланировано введение в эксплуатацию 20 жилых домов и 8 паркингов на 1931 машиноместо, и добавил, что сформирована задельная программа на 2018 год и ведутся работы по подготовке планов на 2019 год.

“Если брать общий строительный задел компании, то сейчас на разных стадиях готовности в работе "Киевгорстроя“ около 1,4 млн квадратных метров недвижимости. Это 55 проектов и по 8-ми из них мы начали работу в этом году. Таким образом, на сегодня в стадии строительства находятся 41 жилой дом на 12 536 квартир, общая площадь которых составляет более 734 тыс кв.м, с нежилыми помещениями площадью более 65 тыс. кв.м, 10 паркингов на 2800 машиномест”, — сообщил Игорь Кушнир и добавил, что до конца года планируется начать работу еще по 8-10 проектах.

Также глава правления компании сообщил, что “Киевгорстроем” совместно с “Кристалбанком” начата программа ипотечного кредитования “Від мрій - до дій” под рекордно низкие проценты (от 5% годовых) и программа “Винагорода за довіру”, в рамках которой инвестор может вложить деньги в строительство объектов компании, с возможностью вернуть их через 180 дней с момента оплаты, с начисленным вознаграждением.