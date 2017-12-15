У “Київміськбуді” підбили перші підсумки року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За підсумками поточного року найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” планує ввести в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Про це розповів Голова правління — президент компанії Ігор Кушнір, пише УНН.
Президент холдингу зауважив, що протягом року все намічене було виконано.
“Як підсумок року — буде введено в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів — приблизно такий же результат у „Київміськбуду“ був і в 2016 році. Це говорить про стабільність компанії. Ми не зупиняємося і йдемо вперед наміченими темпами”, — сказав Кушнір.
Президент холдингу повідомив, що цього року були завершені об’єкти на Освіти, Лумумби, Драгоманова, V черга Обухівської, Горлівська, Старокиївська, Панельна, кілька будинків на Новомостицькій/Замковецькій, ЖК в Тарасівці. Натомість були розпочаті такі проекти, як “Манхеттен”, “Міракс”, “Медовий”, Каховська. Зараз вони знаходяться на активних стадіях будівництва. Наприклад, на Каховській, вже куплено майже 50% квартир.
Він також повідомив, що у планах на наступний рік, окрім доведення до завершення вже початих проектів щонайменше 7 нових майданчиків приблизно на 450 тис. квадратних метрів.
“Думаю, що запустимо також кілька нових програм з хорошими умовами, щоб можливостей у людей з’явилося ще більше”, — додав Кушнір.