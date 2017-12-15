В "Киевгорстрое" подвели первые итоги

Президент холдинга отметил, что в течение года все намеченное было выполнено.

"Как итог - будет введено в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров - примерно такой же результат у "Киевгорстроя" был и в 2016 году. Это говорит о стабильности компании. Мы не останавливаемся и идем вперед намеченными темпами", - сказал Кушнир.

Президент холдинга сообщил, что в этом году были завершены объекты на Освиты, Лумумбы, Драгоманова, V очередь Обуховской, Горловская, Старокиевская, Панельная, несколько домов на Новомостицкой/Замковецкой, ЖК в Тарасовке. Зато были начаты такие проекты, как "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской, уже куплено почти 50% квартир.

Он также сообщил, что в планах на следующий год, кроме доведения до завершения уже начатых проектов не менее 7 новых площадок примерно на 450 тыс. квадратных метров.

"Думаю, что запустим также несколько новых программ с хорошими условиями, чтобы возможностей у людей появилось еще больше", - добавил Кушнир.