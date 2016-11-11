У “Київавтодорі” розповіли про готовність до погіршення погодних умов у вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. “Київавтодор” із 1 листопада перейшов на посилений режим роботи. Спеціалісти комунальної корпорації голові вийти на розчистку доріг цілодобово та у вихідні, у разі погіршення погодних умов. Про це у коментарі УНН повідомив замісник генерального директора КК “Київавтодор” Валентин Осіпов.
“Справді на вихідних очікуються великі опади. Укргідрометцентр нам повідомив. З 1 листопада „Київавтодор“ перейшов на цілодобовий режим роботи. Це пов’язано з переходом на осінньо-зимовий період роботи. У цілодобовому режимі у нас знаходяться спеціалізовані бригади, які будуть задіяні для прибирання на дільницях: спусках, підйомах, тротуарах, східцях”, — сказав В.Осіпов.
Він повідомив, що на сьогоднішній день підготовлено 318 одиниць техніки, які будуть задіяні для ліквідації будь-яких погодних умов, які відбуватимуться у найближчі вихідні. Також підготовлено 24 тисячі тонн солі, 10 тисяч тонн піщано-соляної суміші, 38,5 тисяч тонн піску.
“Цього матеріалу нам вистачить на тривалий час. Ми готові і будь-які складнощі від погодних умов ми будемо вирішувати. Кількість техніки яка вийде у вихідні, залежить лише від погоди”, — сказав представник “Київавтодору”.
Як повідомляв УНН, 13 листопада очікуються сильні снігопади, ожеледиця, дощі і хуртовини.
У Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця.