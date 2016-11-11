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В "Киевавтодоре" рассказали о готовности к ухудшению погодных условий в выходные

Киев • УНН

 • 15717 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. "Киевавтодор" с 1 ноября перешел на усиленный режим работы. Специалисты коммунальной корпорации готовы выйти на расчистку дорог круглосуточно и в выходные, в случае ухудшения погодных условий. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель генерального директора КК "Киевавтодор" Валентин Осипов.

"Действительно на выходных ожидаются большие осадки. Укргидрометцентр нам сообщил. С 1 ноября "Киевавтодор" перешел на круглосуточный режим работы. Это связано с переходом на осенне-зимний период работы. В круглосуточном режиме у нас находятся специализированные бригады, которые будут задействованы для уборки на участках: спусках, подъемах, тротуарах, лестницах", - сказал В.Осипов.

Он сообщил, что на сегодняшний день подготовили 318 единиц техники, которые будут задействованы для ликвидации любых погодных условий, которые будут в ближайшие выходные. Также подготовлено 24 000 тонн соли, 10 000 тонн песчано-соляной смеси, 38 500 тонн песка.

"Этого материала нам хватит на длительное время. Мы готовы и любые сложности от погодных условий мы будем решать. Количество техники, которая выйдет в выходные, зависит только от погоды", - сказал представитель "Киевавтодора".

Как сообщал УНН, 13 ноября ожидаются сильные снегопады, гололед, дожди и метели.

В Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Украинские Национальные Новости

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