У Київ уже прибули 10 авто "швидкої", які передала Канада для українських лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. До Києва уже прибули 10 автомобілів швидкої допомоги, які Канада передала для медичних закладів України, передає кореспондент УНН.
Урочисту передачу десяти автомобілів швидкої допомоги представникам медичних закладів різних областей України проведуть завтра, 27 січня, у Києві під час святкових заходів з нагоди 25-ої річниці канадсько-українських дипломатичних відносин.
Надалі ці швидкі допомоги обслуговуватимуть потреби пацієнтів у чотирьох населених пунктах Харківської області та Харкові, Сєвєродонецьку, Тернополі та Чернівцях.
Як пише видання CREDO, проект “Швидкі для України” був ініційований громадськими організаціями українців Канади у співпраці з національною організацією парамедиків “Paramedic Chiefs of Canada” у відповідь на військові дії в Україні, що зумовили критичну потребу у високотехнологічних машинах швидкого медичного реагування. Загальну підтримку проекту надав Уряд Канади, а також уряди провінцій Саскачеван та Манітоба.
10 карет швидких, як гуманітарну допомогу, отримав Карітас України, який після розмитнення, сертифікації та державної реєстрації урочисто передає швидкі представникам медичних закладів.