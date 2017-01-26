В Киев прибыли 10 авто "скорой", которые передала Канада для украинских больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Киев уже прибыли 10 автомобилей скорой помощи, которые Канада передала для медицинских учреждений Украины, передает корреспондент УНН.
Торжественную передачу десяти автомобилей скорой помощи представителям медицинских учреждений различных областей Украины проведут завтра, 27 января, в Киеве во время праздничных мероприятий по случаю 25-й годовщины канадско-украинских дипломатических отношений.
В дальнейшем эти скорые помощи будут обслуживать пациентов в четырех населенных пунктах Харьковской области и Харькове, Северодонецке, Тернополе и Черновцах.
Как пишет издание CREDO, проект "Скорые для Украины" был инициирован общественными организациями украинцев Канады в сотрудничестве с национальной организацией парамедиков "Paramedic Chiefs of Canada" в ответ на военные действия в Украине, обусловившие критическую потребность в высокотехнологичных автомобилях скорого медицинского реагирования. Общую поддержку проекту оказало правительство Канады, а также правительства провинций Саскачеван и Манитоба.
10 карет скорых, как гуманитарную помощь, получил Каритас Украины, который после растаможки, сертификации и государственной регистрации торжественно передаст автомобили представителям медицинских учреждений.