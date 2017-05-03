У Києво-Печерському заповіднику віднайшли єгипетську мумію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Під час звірки фондів Києво-Печерського заповідника було віднайдено древньоєгипетську мумію. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту, передає УНН.
“На початку 2017 року, під час звірки фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заступник генерального директора археолог Сергій Пивоваров виявив справжню древньоєгипетську мумію”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що згодом стало відомо, що йдеться навіть про кілька надзвичайно цікавих експонатів, які потрапили до Києва ще на межі ХІХ—ХХ століть.
Як з’ясувалося, спершу вони зберігалися у Церковно-археологічному музеї, потому перебували у Музеї атеїзму, який тоді розташовувався у Києво-Печерський Лаврі.
“Кілька десятків років ці унікальні предмети забутими знаходилися у фондосховищі, і лише тепер були віднайдені. Нині колекція старожитностей Давнього Єгипту складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів та кількох канопів (лат.Canopus — поховальних посудин для внутрішніх органів)”, — додали у повідомленні.
Також у прес-службі наголосили, що 5 травня у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбудеться представлення колекції старожитностей Давнього Єгипту.
Нагадаємо, 18 квітня 2017 року у Єгипті було виявлено гробницю з шістьма муміями, вік яких оцінюють в 3500 років.