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У Києво-Печерському заповіднику віднайшли єгипетську мумію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Під час звірки фондів Києво-Печерського заповідника було віднайдено древньоєгипетську мумію. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту, передає УНН.

У Києво-Печерському заповіднику віднайшли єгипетську мумію

“На початку 2017 року, під час звірки фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заступник генерального директора археолог Сергій Пивоваров виявив справжню древньоєгипетську мумію”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згодом стало відомо, що йдеться навіть про кілька надзвичайно цікавих експонатів, які потрапили до Києва ще на межі ХІХ—ХХ століть.

Як з’ясувалося, спершу вони зберігалися у Церковно-археологічному музеї, потому перебували у Музеї атеїзму, який тоді розташовувався у Києво-Печерський Лаврі.

“Кілька десятків років ці унікальні предмети забутими знаходилися у фондосховищі, і лише тепер були віднайдені. Нині колекція старожитностей Давнього Єгипту складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів та кількох канопів (лат.Canopus — поховальних посудин для внутрішніх органів)”, — додали у повідомленні.

Також у прес-службі наголосили, що 5 травня у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбудеться представлення колекції старожитностей Давнього Єгипту.

Нагадаємо, 18 квітня 2017 року у Єгипті було виявлено гробницю з шістьма муміями, вік яких оцінюють в 3500 років.

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