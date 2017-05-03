В Киево-Печерском заповеднике нашли египетскую мумию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Во время сверки фондов Киево-Печерского заповедника были найдены древнеегипетские мумии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, передает УНН.
“В начале 2017 года, во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетских мумию”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что впоследствии стало известно, что речь идет даже о нескольких интереснейших экспонатов, которые попали в Киев еще на рубеже ХIХ-ХХ веков.
Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, потому находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерской Лавре.
“Несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище, и только сейчас были найдены. Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких каноп (лат.Canopus — погребальных сосудов для внутренних органов)”, — добавили в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что 5 мая в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике состоится представление коллекции древностей Древнего Египта.
Напомним, 18 апреля 2017 в Египте было обнаружено гробницу с шестью мумиями, возраст которых оценивают в 3500 лет.