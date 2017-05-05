У Києво-Печерському заповіднику показали давньоєгипетські мумії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В столиці в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбулось представлення колекції старожитностей Давнього Єгипту, передає УНН.
Колекція старожитностей Давнього Єгипту, яка зберігається у фондах заповідника, складається з жіночої мумії, вкритої поліхромним розписом дерев’яного саркофагу, двох кришок саркофагів з такими ж розписами та мумії нільського крокодила.
“Сьогодні ми маємо унікальну можливість побачити унікальні експонати. Дві мумії, які належать людині та крокодилу (священна тварина бога Себека — ред.) та фрагменти трьох частин саркофагів. Інші частини можуть знаходитись в будь-якому місці, тому сьогодні, можна сказати, ми даємо старт дослідженню, складанню пазлу та пошуку аналогій та паралелей речей, які довгий час залишались невідомими”, — розповів доктор історичних наук Микола Тарасенко.
Ці експонати потрапили до Києва у другій половині XIX століття, а за радянських часів експонати використовувалися в атеїстичній пропаганді.
Кілька десятків років ці унікальні предмети, забутими знаходилися у фондосховищі, і лише тепер були віднайдені.
Науковці визначили, що саркофаги належать до періоду Нового царства Стародавнього Єгипту (1085-656 рр. до н.е.). На них нанесені традиційні зображення та написи, пов’язані з культом мертвих у Єгипті та прославлення давньоєгипетських богів.
Як повідомляв УНН, у Києво-Печерському заповіднику віднайшли єгипетську мумію.