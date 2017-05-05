В Киево-Печерском заповеднике показали древнеегипетские мумии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В столице в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике состоялось представление коллекции древностей Древнего Египта, передает УНН.
Коллекция древностей Древнего Египта, которая хранится в фондах заповедника, состоит из женской мумии, покрытой полихромной росписью деревянного саркофага, двух крышек саркофагов с такими же росписями и мумии нильского крокодила.
"Сегодня мы имеем уникальную возможность увидеть уникальные экспонаты. Две мумии, которые принадлежат человеку и крокодилу (священное животное бога Себека - ред.) И фрагменты трех частей саркофагов. Другие части могут находиться в любом месте, поэтому сегодня, можно сказать, мы даем старт исследованию, составлению пазла и поиска аналогий и параллелей вещей, которые долгое время оставались неизвестными", - рассказал доктор исторических наук Николай Тарасенко.
Эти экспонаты попали в Киев во второй половине XIX века, а в советское время экспонаты использовались в атеистической пропаганде.
Несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище, и только сейчас были найдены.
Ученые определили, что саркофаги относятся к периоду Нового царства Древнего Египта (1085-656 гг. до н.э.). На них нанесены традиционные изображения и надписи, связанные с культом мертвых в Египте и прославления древнеегипетских богов.
Как сообщал УНН, в Киево-Печерском заповеднике нашли египетскую мумию.