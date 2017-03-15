У Києві з'являться ще два переходи з кольорової бруківки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. До 1 квітня у Печерському районі столиці на вул. Ольгинській планується облаштувати ще один перехід з кольорової бруківки червоно-білого кольору, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Як повідомили у корпорації “Київавтодор”, на таку ідею працівників наштовхнули фізичні характеристики бруківки, оскільки на ній погано тримається фарба та пластик, і, як наслідок, дорожня розмітка пішохідного переходу швидко зношується і потребує поновлення.
"Наразі на вулиці Інститутській біля станції метро “Хрещатик” комунальна корпорація продовжує облаштування пішохідного переходу з кольорової бруківки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві пішохідний перехід із кольорової бруківки облаштували на вулиці Володимирській.