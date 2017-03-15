В Киеве появятся еще два перехода из цветной брусчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. До 1 апреля в Печерском районе столицы на ул. Ольгинской планируется обустроить еще один переход из цветной брусчатки красно-белого цвета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как сообщили в корпорации "Киевавтодор", на такую идею работников натолкнули физические характеристики мостовой, поскольку на ней плохо держится краска и пластик, и, как следствие, дорожная разметка пешеходного перехода быстро изнашивается и требует обновления.
"Сейчас на улице Институтской возле станции метро "Крещатик" коммунальная корпорация продолжает обустройство пешеходного перехода из цветной брусчатки", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве пешеходный переход из цветной брусчатки обустроили на улице Владимирской.