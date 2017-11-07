У Києві з’явився мурал, присвячений поемі Contra spem spero
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У столиці за адресою вул. Велика Васильківська 39 з’явився мурал, присвячений поемі Лесі Українки Contra spem spero ("Без надії сподіваюсь"), передає УНН з посиланням на Facebook куратора художнього проекту Geo Leros.
Так, художником, який виконав роботу над новим муралом у центрі Києва став Мата Руда з Коста-Рики.
Зокрема, "квітка всередину силуету Лесі Українки основана на її поемі "Без надії сподіваюсь," - повідомив куратор проекту.
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Нагадаємо, у Києві офіційно відкрили вулицю св. Іоанна Павла ІІ та мурал з його зображенням на стіні будинку на бульварі Марії Приймаченко.