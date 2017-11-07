В Киеве появился мурал, посвященный поэме Contra spem spero

Так, художником, который выполнил работу над новым муралом в центре Киева стал Мата Руда из Коста-Рики.

В частности, "цветок внутри силуэта Леси Украинки основан на ее поэме "Без надежды надеюсь", - сообщил куратор проекта.

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Напомним, в Киеве официально открыли улицу св. Иоанна Павла II и мурал с его изображением на стене дома на бульваре Марии Примаченко.