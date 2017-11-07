В Киеве появился мурал, посвященный поэме Contra spem spero
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В столице по адресу ул. Большая Васильковская 39 появился мурал, посвященный поэме Леси Украинке Contra spem spero ("Без надежды надеюсь"), передает УНН со ссылкой на Facebook куратора художественного проекта Гео Лероса.
Так, художником, который выполнил работу над новым муралом в центре Киева стал Мата Руда из Коста-Рики.
В частности, "цветок внутри силуэта Леси Украинки основан на ее поэме "Без надежды надеюсь", - сообщил куратор проекта.
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Напомним, в Киеве официально открыли улицу св. Иоанна Павла II и мурал с его изображением на стене дома на бульваре Марии Примаченко.