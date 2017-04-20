У Києві з'явиться фітнес-парк із зонами відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Дарницькому районі на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні № 6-А облаштують перший у Києві фітнес-парк із зонами відпочинку. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Київрада, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Також, за даними КМДА, буде розширено межі парку відпочинку на вулиці Ф. Пушиної у Святошинському районі, до складу якого депутати включили земельну ділянку на проспекті Перемоги, 140.
Окрім того, статус скверу надано земельним ділянкам ще в трьох районах Києва:
• біля будинків №№ 2, 4, 6-6А, 8 на вул. Амвросія Бучми в Дніпровському районі;
• поряд із житловим будинком на вул. Тарасівській, 23/25 у Голосіївському районі;
• у пров. Ковальському, 2 та на вул. Смоленській, 17 у Солом’янському районі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці з'явиться 10 нових зелених зон
Київрада також підтримала результати громадських слухань і ухвалила рішення присвоїти скверу в Солом᾽янському районі ім᾽я загиблого українського патріота, командира взводу окремої зведеної штурмової роти “Карпатська Січ” Мирослава Мисли.