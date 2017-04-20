В Киеве появится фитнес-парк с зонами отдыха

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35379 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100754 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152974 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115041 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115701 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112080 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103974 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106971 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103483 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152721 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Киеве появится фитнес-парк с зонами отдыха

В Киеве появится фитнес-парк с зонами отдыха

Киев  •  УНН

 • 16246 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Дарницком районе на земельном участке в пределах защитной полосы озера Лебединое в микрорайоне № 6-А обустроят первый в Киеве фитнес-парк с зонами отдыха. Соответствующее решение принял сегодня Киевсовет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Также, по данным КГГА, будут расширенны границы парка отдыха на улице Ф.Пушиной в Святошинском районе, в состав которого депутаты включили земельный участок на проспекте Победы, 140.

Кроме того, статус сквера предоставлен земельным участкам еще в трех районах Киева:

• у домов №№ 2, 4, 6-6А, 8 на ул. Амвросия Бучмы в Днепровском районе;

• рядом с жилым домом на ул. Тарасовской, 23/25 в Голосеевском районе;

• в пер. Кузнечном, 2 и на ул. Смоленской, 17 в Соломенском районе.

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Киевсовет также поддержал результаты общественных слушаний и принял решение присвоить скверу в Соломенском районе имя погибшего украинского патриота, командира взвода отдельной сводной штурмовой роты "Карпатская Сечь" Мирослава Мыслы.

Украинские Национальные Новости

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