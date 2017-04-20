В Киеве появится фитнес-парк с зонами отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Дарницком районе на земельном участке в пределах защитной полосы озера Лебединое в микрорайоне № 6-А обустроят первый в Киеве фитнес-парк с зонами отдыха. Соответствующее решение принял сегодня Киевсовет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Также, по данным КГГА, будут расширенны границы парка отдыха на улице Ф.Пушиной в Святошинском районе, в состав которого депутаты включили земельный участок на проспекте Победы, 140.
Кроме того, статус сквера предоставлен земельным участкам еще в трех районах Киева:
• у домов №№ 2, 4, 6-6А, 8 на ул. Амвросия Бучмы в Днепровском районе;
• рядом с жилым домом на ул. Тарасовской, 23/25 в Голосеевском районе;
• в пер. Кузнечном, 2 и на ул. Смоленской, 17 в Соломенском районе.
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Киевсовет также поддержал результаты общественных слушаний и принял решение присвоить скверу в Соломенском районе имя погибшего украинского патриота, командира взвода отдельной сводной штурмовой роты "Карпатская Сечь" Мирослава Мыслы.