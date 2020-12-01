У Києві зранку ускладнено рух через затори

Стоять у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Петропавлівській, Борщагівській.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, проспектом Любомира Гузара.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега. На Північному мосту можна проїхати вільно.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,49 грн/дол.



