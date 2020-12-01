В Киеве утром затруднено движение из-за пробок

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 21110 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 35901 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 54273 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 78148 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106275 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110718 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123660 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202100 просмотра

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В Киеве утром затруднено движение из-за пробок

В Киеве утром затруднено движение из-за пробок

Киев  •  УНН

 • 16985 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Утром, по состоянию на 8:05, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоят в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Петропавловской, Борщаговской.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, проспектом Любомира Гузара.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега. На Северном мосту можно проехать свободно.

Напомним, на 1 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,49 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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