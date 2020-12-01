В Киеве утром затруднено движение из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Утром, по состоянию на 8:05, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоят в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Петропавловской, Борщаговской.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, проспектом Любомира Гузара.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега. На Северном мосту можно проехать свободно.
Напомним, на 1 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,49 грн/долл.