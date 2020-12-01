Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,49 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Станом на 1 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.4962 грн за долар;
34.1456 грн за євро;
0.37456 грн за російський рубль;
38.0011 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 30 листопада курс усіх зазначених валют зріс.