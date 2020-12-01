Официальный курс гривны установлен на уровне 28,49 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По состоянию на 1 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.4962 грн за доллар;
34.1456 грн за евро;
0.37456 грн за российский рубль;
38.0011 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 ноября курс всех указанных валют вырос.