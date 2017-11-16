У Києві зіткнулись два автомобілі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві на перехресті вулиць Щербаківського та Салютної відбулося зіткнення легкових автомобілів Honda та Audi, внаслідок ДТП є постраждалі. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Киев Оперативний”.
“Водій автомобіля Honda, рухався із дівчиною (була на задньому сидінні) по Щербаківського у напрямку станціі метро Нивки. Хлопці ж на Audi, їхали від метро, також по Щербаківського, та намагались здійснити поворот ліворуч у бік Салютної. На перехресті Щербаківського та Салютної, через те, що водій Audi не надав перевагу у русі, стався потужний удар”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що одразу після аварії хлопці з Audi почали тікати. Двох із них, водія та заднього пасажира, затримали небайдужі громадяни, а пасажир із розбитою головою втік.
Зазначено, що внаслідок аварії серйозні травми ноги та голови отримала пасажирка Honda. Хлопці з Audi також постраждали — розбиті голови від зіткнення із склом.
“Експертизу ще проведено не було, але неозброєним оком видно, що хлопці під дією якихось сильних препаратів, а також у алкогольному сп’янінні”, — додається в повідомленні.
Наразі на місці працюють лікарі швидкої, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, під Києвом сталась ДТП за участі 3 автомобілів, постраждала жінка.