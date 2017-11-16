В Киеве столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

“Водитель автомобиля Honda двигался с девушкой (была на заднем сидении) по Щербакивского в направлении станции метро Нивки. Ребята же на Audi, ехали от метро, ​​также по Щербакивского, и пытались осуществить поворот налево в сторону Салютной. На перекрестке Щербакивского и Салютной из-за того, что водитель Audi не предоставил преимущество в движении, произошел мощный удар”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сразу после аварии парни из Audi начали убегать. Двое из них, водителя и заднего пассажира задержали неравнодушные граждане, а пассажир с разбитой головой убежал.

Отмечено, что в результате аварии серьезные травмы ноги и головы получила пассажирка Honda. Ребята из Audi также пострадали — разбитые головы от столкновения со стеклом.

“Экспертизу еще проведено не было, но невооруженным глазом видно, что ребята под действием каких-то сильных препаратов, а также в алкогольном опьянении”, — добавляется в сообщении.

Сейчас на месте работают врачи скорой, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, под Киевом произошло ДТП с участием 3 автомобилей , пострадала женщина.