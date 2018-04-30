У Києві жінка викинулася з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Солом’янському районі Києва жінка викинулася з вікна сьомого поверху. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою "самогубство" ККУ. Про це повідомили УНН у відділі комунікацій поліції Києва.
"Був такий факт. Це було на вулиці Комарова у Солом’янському районі. Жінка 34 роки", - сказали у поліції.
На місце події, за інформацією відділу комунікацій, виїжджала слідчо-оперативна група, опитали свідків, очевидців.
За попередньою інформацією, жінка вистрибнула з загального коридору сьомого поверху.
Як повідомляв УНН, поліцейські Рівненської області встановлюють обставини отримання шестирічною дитиною вогнепального поранення.