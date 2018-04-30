В Киеве женщина выбросилась из окна многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Соломенском районе Киева женщина выбросилась из окна седьмого этажа. По данному факту начато уголовное производство по статье 115 с пометкой "самоубийство" УК. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.
"Был такой факт. Это было на улице Комарова в Соломенском районе. Женщина 34 года", - сказали в полиции.
На место происшествия, по информации отдела коммуникаций, выезжала следственно-оперативная группа, опросили свидетелей, очевидцев.
По предварительной информации, женщина выпрыгнула с общего коридора седьмого этажа.
Как сообщал УНН, полицейские Ровенской области устанавливают обстоятельства получения шестилетним ребенком огнестрельного ранения.