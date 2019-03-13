У Києві згорів кіоск "Національних лотерей"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Двадцять сім хвилин знадобилося пожежникам для ліквідації вогню в кіоску "Національних лотерей" по вулиці Ватутіна, 10 у Києві, повідомляють у ДСНС, передає УНН.
Гральний заклад підпалили у ніч на 13 березня, коли там знаходилися співробітники закладу. Інформація про пожежу надійшла о 23:25, о 23:52 вогонь вже був ліквідований, ніхто не постраждав.
Чому лотерейний кіоск працював в такий пізній час, у ДСНС не повідомили.
Однак раніше правоохоронці не раз фіксували проведення азартних ігор під брендом "Національних лотерей".
Також нагадаємо, Львів оголосив війну закладам "Національної лотереї". У мерії попередили про перевірку всіх установ і оголосили прохання до власників приміщень, що орендуються "Національної лотереєю", розірвати договори. Крім того, біля закладів "Національної лотереї" анонсували соціальну рекламу з написами, що тут ведуться заборонені азартні ігри.
Тим часом "Національна лотерея" зробила новий маркетинговий хід. Реклама компанії заполонила туалети українських заправок.