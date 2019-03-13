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В Киеве сгорел киоск “Национальных лотерей”

В Киеве сгорел киоск “Национальных лотерей”

Киев  •  УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Двадцать семь минут понадобилось пожарникам для ликвидации огня в киоске “Национальных лотерей” по улице Ватутина, 10 в Киеве, сообщают в ГСЧС, передает УНН.

Игорное заведение подожгли в ночь на 13 марта, когда там находились сотрудники заведения. Информация о пожаре поступила в 23:25, в 23:52 огонь уже был ликвидирован, никто не пострадал.

Почему лотерейный киоск работал в столь позднее время, в ГСЧС не сообщили.

Однако ранее правоохранители не раз фиксировали проведение азартных игр под брендом “Национальных лотерей”.

Также напомним, Львов объявил войну заведениям “Национальной лотереи”. В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых “Национальной лотереей”, разорвать договора. Кроме того, возле заведений “Национальной лотереи” анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь ведутся запрещенные азартные игры.

Между тем “Национальная лотерея” сделала новый маркетинговый ход. Реклама компании заполонила туалеты украинских заправок.

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