У Києві затвердили програму заходів на час проведення Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У столиці затвердили програму офіційних заходів на час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, передає УНН з посиланням на КМДА.
Офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу “Євробачення” відбудеться 7 травня в конгресно-виставковому центрі “Парковий” (Паркова дорога, 16-А). Червону доріжку “Євробачення” розташують цього ж дня на площі Конституції та алеї біля Маріїнського палацу (від вул.Михайла Грушевського до оглядового майданчика).
Також серед офіційних заходів 9, 11, 13 травня відбудуться телевізійні шоу пісенного конкурсу “Євробачення”, генеральні репетиції яких (за участю глядачів) заплановані 8, 10, 12 травня в Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15).
Із 1 до 14 травня в КВЦ “Парковий” (Паркова дорога, 16-А) працюватиме Euroclub, а з 4 до 14 травня на вул.Хрещатик (від вул.Богдана Хмельницького до вул.Прорізної, включно з тротуарами) працюватиме Eurovision Village.
Окрім того, на час проведення “Євробачення-2017” на киян і гостей столиці чекатиме насичена програма культурно-мистецьких заходів.
Також на локаціях до “Євробачення-2017” заплановано показ кіноальманаху “Все починається в Києві”, який триватиме з квітня до грудня 2017 року.
За словами заступника голови КМДА Олексія Резнікова, упродовж двох тижнів у Києві очікується 20 тисяч іноземних туристів та в 2-3 рази більше внутрішніх. На гостей чекає різноманітна розважальна програма: 3D-mapping-show, розважальні локації, „Kyiv art week“ і багато іншого.
Як повідомляв УНН, спорудження сцени Євробачення-2017 повністю завершене.