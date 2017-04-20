В Киеве утвердили программу мероприятий на время проведения Евровидения-2017

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35366 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100751 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152964 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115038 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115699 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103972 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103482 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве утвердили программу мероприятий на время проведения Евровидения-2017

В Киеве утвердили программу мероприятий на время проведения Евровидения-2017

Киев  •  УНН

 • 14530 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В столице утвердили программу официальных мероприятий на время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", передает УНН со ссылкой на КГГА.

Официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение" состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (Парковая дорога, 16-А). Красную дорожку "Евровидения" разместят в этот же день на площади Конституции и аллее возле Мариинского дворца (от ул.М.Грушевского до смотровой площадки).

Также среди официальных мероприятий 9, 11, 13 мая состоятся телевизионные шоу песенного конкурса "Евровидение", генеральные репетиции которых (с участием зрителей) запланированы 8, 10, 12 мая в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15).

С 1 по 14 мая в КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16-А) будет работать Euroclub, а с 4 по 14 мая на ул.Крещатик (от ул.Богдана Хмельницкого до ул.Прорезной, включая тротуары) будет работать Eurovision Village.

Кроме того, на время проведения Евровидения-2017 киевлян и гостей столицы ждет насыщенная программа культурных мероприятий.

Также на локациях к "Евровидению-2017" запланирован показ киноальманаха "Все начинается в Киеве", который продлится с апреля по декабрь 2017 года.

По словам заместителя председателя КГГА Алексея Резникова, в течение двух недель в Киеве ожидается 20 тыс. иностранных туристов и в 2-3 раза больше внутренних. Гостей ждет разнообразная развлекательная программа: 3D-mapping-show, развлекательные локации, "Kyiv art week" и многое другое.

Как сообщал УНН, сооружение сцены Евровидения-2017 полностью завершено.

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