В Киеве утвердили программу мероприятий на время проведения Евровидения-2017

Официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение" состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (Парковая дорога, 16-А). Красную дорожку "Евровидения" разместят в этот же день на площади Конституции и аллее возле Мариинского дворца (от ул.М.Грушевского до смотровой площадки).

Также среди официальных мероприятий 9, 11, 13 мая состоятся телевизионные шоу песенного конкурса "Евровидение", генеральные репетиции которых (с участием зрителей) запланированы 8, 10, 12 мая в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15).

С 1 по 14 мая в КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16-А) будет работать Euroclub, а с 4 по 14 мая на ул.Крещатик (от ул.Богдана Хмельницкого до ул.Прорезной, включая тротуары) будет работать Eurovision Village.

Кроме того, на время проведения Евровидения-2017 киевлян и гостей столицы ждет насыщенная программа культурных мероприятий.

Также на локациях к "Евровидению-2017" запланирован показ киноальманаха "Все начинается в Киеве", который продлится с апреля по декабрь 2017 года.

По словам заместителя председателя КГГА Алексея Резникова, в течение двух недель в Киеве ожидается 20 тыс. иностранных туристов и в 2-3 раза больше внутренних. Гостей ждет разнообразная развлекательная программа: 3D-mapping-show, развлекательные локации, "Kyiv art week" и многое другое.

Как сообщал УНН, сооружение сцены Евровидения-2017 полностью завершено.