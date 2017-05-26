У Києві затримали зловмисників, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві затримали зловмисників, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Як зазначили у прес-службі прокуратури Києва, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 Оболонським УП у м. Києві в ході проведення заходів викрито та затримано групу осіб, які 3 травня 2017 року вчинили розбійний напад на ювелірний магазин “Столична ювелірна фабрика” та викрали ювелірні вироби на суму близько 3,5 млн грн.
“Під час оперативних заходів 26.05.2017 було затримано трьох мешканців Київської області за підозрою у вчиненні розбійного нападу на ювелірний магазин “Столична ювелірна фабрика”, — повідомили у відомстві.
Крім того, за інформацією прес-служби, під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено золоті вироби та грошові кошти.
На даний час, поінформували у прокуратурі, вказаним особам готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України ( розбій, спрямований на заволодіннямайном у особливо великих розмірах та вчиненийорганізованою групою) та клопотання про обрання запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, злочинців, які обікрали ювелірні магазини на 5 млн грн, затримали на Хмельниччині.