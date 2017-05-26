В Киеве задержали злоумышленников, ограбивших ювелирный магазин на 3,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве задержали злоумышленников, ограбивших ювелирный магазин на 3,5 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры Киева, по процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 5 Оболонским УП в г.. Киеве в ходе проведения мероприятий разоблачена и задержана группа лиц, которая 3 мая 2017 совершили разбойное нападение на ювелирный магазин "Столичная ювелирная фабрика" и похитили ювелирные изделия на сумму около 3,5 млн грн.
"Во время оперативных мероприятий 26.05.2017 были задержаны трое жителей Киевской области по подозрению в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин "Столичная ювелирная фабрика", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по информации пресс-службы, во время обысков по месту жительства фигурантов изъято золотые изделия и денежные средства.
В настоящее время, сообщили в прокуратуре, указанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на заволодиннямайном в особо крупных размерах и вчиненийорганизованою группой) и ходатайство об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, преступников, обокрали ювелирные магазины на 5 млн грн, задержали на Хмельнитчине.