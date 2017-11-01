У Києві затримали викрадачів елітних позашляховиків

ukru
18:53 • 62987 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 80636 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 110240 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 119057 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 167775 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120548 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109455 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133675 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121167 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123327 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
62 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 82837 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 124381 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 40674 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 49105 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 41138 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 62978 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 124394 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 167767 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 197787 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 82837 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115503 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141759 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131459 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162004 перегляди
Актуальне
У Києві затримали викрадачів елітних позашляховиків

У Києві затримали викрадачів елітних позашляховиків

Київ • УНН

 • 9823 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Працівники карного розшуку столичного главку поліції, Дніпровського управління поліції та спецпідрозділу виявили та затримали викрадачів, які причетні до викрадення елітних автомобілів на території столиці. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у м.Києві, передає УНН.

“На цей час зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні чотирьох злочинів, які вони вчинили протягом року”, — зазначили у відділі комунікації.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, під час роботи над розкриттям одного зі злочинів правоохоронці отримали записи відеокамер спостереження, які зафіксували дії двох невідомих на парковці біля розважального закладу. На відео слідчі побачили, як один із чоловіків стежить за водієм елітного позашляховика, а інший — за допомогою спеціального обладнання для сканування сигналізації, відчиняє автівку, запускає двигун та їде.

“Згодом ми встановили свідків цієї події. Один із них пригадав, що у цей день бачив, як із іномарки виходив один чоловік, а пізніше сідав за кермо вже інший. Тож він запам’ятав зовнішність підозрілого незнайомця і відразу його упізнав на відео з камер спостереження”, — розповів Кузьмін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іноземця екстрадували до Бельгії за викрадення елітних авто

Правоохоронці встановили, що до викрадення позашляховика можуть бути причетні кияни, 1972 та 1979 років народження, які раніше були судимі за аналогічні злочини, але після скоєння чергового правопорушення вносили у суді заставу і знову опинялися на волі.

“Одного із фігурантів колеги затримали раніше за заволодіння „Тойтою Ланд Крузер“, зараз він знаходиться під вартою. Днями ми встановили місцезнаходження його спільника, який увесь час переховувався від працівників поліції. Після затримання суд обрав йому міру запобіжного заходу — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1600 000 гривень”, - сказав Кузьмін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість крадіжок авто в Україні зменшилася на 24%

За місцем проживання затриманого правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили засоби мобільного зв’язку, сім-картки, ноутбук та обладнання, за допомогою яких проводилося сканування та розблокування систем сигналізації авто. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України триває.

Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2017 року зменшилася кількість викрадених автомобілів на 31% - до 3563 випадків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,329.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,007.24