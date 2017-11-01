У Києві затримали викрадачів елітних позашляховиків

“На цей час зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні чотирьох злочинів, які вони вчинили протягом року”, — зазначили у відділі комунікації.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, під час роботи над розкриттям одного зі злочинів правоохоронці отримали записи відеокамер спостереження, які зафіксували дії двох невідомих на парковці біля розважального закладу. На відео слідчі побачили, як один із чоловіків стежить за водієм елітного позашляховика, а інший — за допомогою спеціального обладнання для сканування сигналізації, відчиняє автівку, запускає двигун та їде.

“Згодом ми встановили свідків цієї події. Один із них пригадав, що у цей день бачив, як із іномарки виходив один чоловік, а пізніше сідав за кермо вже інший. Тож він запам’ятав зовнішність підозрілого незнайомця і відразу його упізнав на відео з камер спостереження”, — розповів Кузьмін.

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Правоохоронці встановили, що до викрадення позашляховика можуть бути причетні кияни, 1972 та 1979 років народження, які раніше були судимі за аналогічні злочини, але після скоєння чергового правопорушення вносили у суді заставу і знову опинялися на волі.

“Одного із фігурантів колеги затримали раніше за заволодіння „Тойтою Ланд Крузер“, зараз він знаходиться під вартою. Днями ми встановили місцезнаходження його спільника, який увесь час переховувався від працівників поліції. Після затримання суд обрав йому міру запобіжного заходу — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1600 000 гривень”, - сказав Кузьмін.

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За місцем проживання затриманого правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили засоби мобільного зв’язку, сім-картки, ноутбук та обладнання, за допомогою яких проводилося сканування та розблокування систем сигналізації авто. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України триває.

Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2017 року зменшилася кількість викрадених автомобілів на 31% - до 3563 випадків.