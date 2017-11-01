В Киеве задержали угонщиков элитных внедорожников

"В настоящее время злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении четырех преступлений, которые они совершили в течение года", - отметили в отделе коммуникации.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, во время работы над раскрытием одного из преступлений правоохранители получили записи видеокамер наблюдения, зафиксировавших действия двух неизвестных на парковке возле развлекательного заведения. На видео следователи увидели, как один из мужчин следит за водителем элитного внедорожника, а другой - с помощью специального оборудования для сканирования сигнализации, открывает машину, запускает двигатель и едет.

"Впоследствии мы установили свидетелей этого события. Один из них вспомнил, что в этот день видел, как из иномарки выходил один человек, а позже садился за руль уже другой. Поэтому он запомнил внешность подозрительного незнакомца и сразу его узнал на видео с камер наблюдения", - рассказал Кузьмин.

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Правоохранители установили, что к похищению внедорожника могут быть причастны киевляне, 1972 и 1979 рождения, которые ранее были судимы за аналогичные преступления, но после совершения очередного правонарушения вносили в суде залог и снова оказывались на свободе.

"Одного из фигурантов коллеги задержали раньше за завладение "Тойта Ланд Крузер", сейчас он находится под стражей. На днях мы установили местонахождение его сообщника, который все время скрывался от сотрудников полиции. После задержания суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1600 000 гривень", - сказал Кузьмин.

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По месту жительства задержанного правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли средства мобильной связи, сим-карты, ноутбук и оборудование, с помощью которых проводилось сканирование и разблокировка сигнализации авто. Досудебное расследование по уголовным производствам по статье 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Как сообщал УНН, в Украине в январе-июне 2017 уменьшилось количество угнанных автомобилей на 31% - до 3563 случаев.