У Києві затримали мітингувальників, які перекрили рух мостом Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Києві затримали двох чоловіків, які під час мітингу на Броварському проспекті біля мосту Метро влаштували штовханину з поліцейськими. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у Дніпровському управлінні поліції ГУНП у місті Києві.
"Мітингувальники перекривали рух проїжджою частиною, однак після перемовин з правоохоронцями, вони ніяк не відреагували, і коли правоохоронці відтиснули їх з проїжджою частиною, виникла штовханина між поліцейськими та активістами. Двох чоловіків доставили до територіального відділення поліції. Після перевірки їхнім діям буде надана правова оцінка", - зазначили у поліції.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві перекрили рух мостом Метро через мітинг, який проходить на Броварському проспекті.