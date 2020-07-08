У Києві затримали мітингувальників, які перекрили рух мостом Метро

"Мітингувальники перекривали рух проїжджою частиною, однак після перемовин з правоохоронцями, вони ніяк не відреагували, і коли правоохоронці відтиснули їх з проїжджою частиною, виникла штовханина між поліцейськими та активістами. Двох чоловіків доставили до територіального відділення поліції. Після перевірки їхнім діям буде надана правова оцінка", - зазначили у поліції.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві перекрили рух мостом Метро через мітинг, який проходить на Броварському проспекті.