У Києві затримали індійця, якого розшукують правоохоронці Кувейту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У столичному аеропорту “Київ” прикордонники затримали громадянина Індії, якого по лінії Інтерпол розшукують правоохоронці Кувейту. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Учора в пункті пропуску „Жуляни“, під час оформлення пасажирів, які прибули із Дубай, стосовно одного з подорожувальників відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 33-річний громадянин Індії перебував у розшуку за вчинення крадіжки на території Держави Кувейт”, — йдеться у повідомленні.
Порушника передано представникам Національної поліції встановленим порядком. Також поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали в Одесі громадянина однієї з Балканських країн, оголошеного у міжнародний розшук за лінією Інтерполу.