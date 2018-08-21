В Киеве задержали индийца, которого разыскивают правоохранители Кувейта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В столичном аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданина Индии, которого по линии Интерпол разыскивают правоохранители Кувейта. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера в пункте пропуска "Жуляны", во время оформления пассажиров, прибывших из Дубай, в отношении одного из путешественников состоялось срабатывания базы данных Интерпола. Как выяснилось, 33-летний гражданин Индии находился в розыске за совершение кражи на территории Государства Кувейт", - говорится в сообщении.
Нарушителя передано представителям Национальной полиции в установленном порядке. Также проинформированы Укрбюро Интерпола в Киеве.
Напомним, сотрудники СБУ задержали в Одессе гражданина одной из Балканских стран, объявленного в международный розыск по линии Интерпола.