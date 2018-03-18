У Києві затримали двох активістів, які розбирали конструкцію на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Двох активістів, які в центрі Києва розбирали конструкцію із українською символікою доставили до управління поліції, їхнім діям буде надана правова оцінка. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на прес-службу НП у м.Київ.
“За закликами спікерів та організаторів люди, які прийшли на акцію, вирішили розібрати конструкції із державною символікою. Конструкції, які символізували єдність України і Криму. Аби не провокувати ситуацію, поліцейські не втручалися, але зафіксували дії тих осіб, які це робили. Кожному з них буде надана правова оцінка”, — зазначив Андрій Крищенко.
У той же час керівник столичних правоохоронців відзначив, що акція в центрі Києві відбулася без грубих порушень правопорядку.
“Незважаючи на поведінку окремих осіб, правоохоронці не допустили провокацій і сутичок. До управління поліції доставили двох активних учасників”, — додав він.
Інформація про демонтаж конструкцій зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Активісти в центрі столиці почали самостійно демонтувати металеві конструкції на Майдані Незалежності.