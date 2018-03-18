В Киеве задержали двух активистов, которые разбирали конструкцию на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Двух активистов, которые в центре Киева разбирали конструкцию с украинской символикой доставили в управление полиции, их действиям будет дана правовая оценка. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НП в Киев.
"За призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - отметил Андрей Крищенко.
В то же время руководитель столичных правоохранителей отметил, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка.
"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. К управлению полиции доставили двух активных участников ", - добавил он.
Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, активисты в центре столицы начали самостоятельно демонтировать металлические конструкции на Майдане Независимости.