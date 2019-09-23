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У Києві затримали чоловіка, який двічі повідомляв про "мінування"

У Києві затримали чоловіка, який двічі повідомляв про "мінування"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який протягом місяця вдруге повідомив про "замінування". Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Києві.

Так, нещодавно Голосіївське управління поліції повідомили, що на вулиці Васильківській припаркований замінований автомобіль, який скоро вибухне.

На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група, кінологи та пожежники. Співробітники профільних служб перевірили машину та не виявили там вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Поліцейські встановили, що дзвінок до поліції надійшов із номера телефону, який на початку вересня цього року фігурував в аналогічному злочині. Того разу зловмисник "мінував" станцію метро "Почайна", за що вже перебував під домашнім арештом.

"За попередній злочин суд обрав киянину запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчо-оперативна група спільно з нарядом патрульної поліції прибула за місцем проживання 56-річного чоловіка – і його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів начальник відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Сергій Митич.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, Києвом прокотилася хвиля "мінувань".

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